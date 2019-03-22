Son Dakika Haberleri: Aliağa'nın Çiftliği Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Aliağa'nın Çiftliği Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

İzmir'de, Aliağa Belediyesi tarafından canlı bitki kullanılarak Zeytinli Park içerisine konumlandırılan ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı 'Aliağa'nın Çiftliği' Aliağalıların ilgi odağı oldu.

Aliağa'nın Çiftliği Vatandaşların İlgi Odağı Oldu, System.String[]
İzmir'de, Aliağa Belediyesi tarafından canlı bitki kullanılarak Zeytinli Park içerisine konumlandırılan ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı 'Aliağa'nın Çiftliği' Aliağalıların ilgi odağı oldu. Hem yaz hem kış aylarında özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Aliağa'nın Çiftliği doğal ve yeşil görünümüyle de dikkat çekiyor.

Gün içerisinde küçük gezintiler yapmak amacıyla Aliağa Belediyesi'nin adeta gül bahçesine dönüştürdüğü Zeytin Park'ı ziyaret eden vatandaşlar, 'Aliağa'nın Çiftliği'ne uğramadan geçmiyor. Canlı bitki kullanılarak yapılan ve boyutları gerçeğe yakın hayvan figürleri görenlerin beğenisini kazanıyor.

Vatandaşların ilgisini çeken hayvan figürleri özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor. Aliağa'nın Çiftliği'ni ziyaret eden aileler, hayvan figürlerinin önünde hatıra fotoğrafı çekilerek yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştiriyor. İlçenin ismiyle de özdeşleşen 'Aliağa'nın Çiftliği'nde; tavuk, horoz, ördek, koyun, keçi, inek, at ve köpek figürleri yer alıyor. Günün her saatinde ziyaret edilebilen Aliağa'nın Çiftliği, gece ışıklandırmalarıyla da estetik bir görüntü sergiliyor.

Aliağa'nın Çiftliği'nin Aliağalılardan büyük ilgi gördüğünü belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, "Canlı bitki formunun kullanıldığı hayvan figürlerini günün belirli saatlerinde suluyoruz. Bunun için otomatik sulama sistemi kullanıyoruz. Belirli periyotlarla da bakımlarını yapıyoruz. Aliağa Çiftliği zeytinli parkın adeta simgesi haline geldi. Büyük küçük her yaştan vatandaşımız Aliağa Çiftliği ziyaret ediyor" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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