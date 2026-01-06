Almanya, Alkol Fiyatlarında AB'nin İkinci Sırasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya, Alkol Fiyatlarında AB'nin İkinci Sırasında

Almanya, Alkol Fiyatlarında AB\'nin İkinci Sırasında
06.01.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, AB içinde alkolün en ucuz olduğu ülkelerden biri, tüketim ise düşüşte.

Almanya, Avrupa Birliği (AB) içinde alkolün en ucuz olduğu ülkelerden biri. İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya'da kişi başı yıllık saf alkol tüketimi 11,2 litre ile görece yüksek olsa da tüketim düşüşte.Almanya'da bira, şarap ve diğer alkollü içecekler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha ucuza satılıyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre, perakende alkollü içecek fiyatları Ekim 2025'te Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 14 altında seyretti. Kurum, alkollü içeceklerin daha da ucuz olduğu tek ülkenin İtalya olduğuna dikkat çekti. İtalya'da alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 19 altında kaldı.

Alkol fiyatlarının AB genelinde en yüksek olduğu ülke ise ortalamanın yüzde 110 üzerinde seyreden Finlandiya oldu. Danimarka'da alkollü içecekler AB ortalamasından yüzde 23, Belçika'da yüzde 13, Polonya'da yüzde 9 daha pahalı.Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'da fiyatlar AB ortalaması civarında seyrederken alkollü içecekler Çekya'da AB ortalamasından yüzde 7, Avusturya'da ise yüzde 11 daha ucuz.

Alkol fiyatları istatistiklerinin sebebi "Dry January"

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin Pazartesi günü açıkladığı alkol fiyatlarına dair verilerin vesilesi, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde her yılın Ocak ayında yürütülen "Dry January" (Alkolsüz Ocak) kampanyası. Bu kampanya ile Noel ve yılbaşı sonrası vatandaşların yeni seneye sağlıklı başlaması ve yıla alkol tüketmeden start vermesi hedefleniyor. Kampanya ile insanların sağlık konusundaki hassasiyetinin artırılması amaçlanıyor.

Dolayısıyla alkol tüketimine dair veriler de bu dönemde yakından takip ediliyor.

İstatistiklere göre Almanya'da alkol tüketimi ise nispeten yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2022 yılında Almanya'da 15 yaş ve üzeri kişi başına 11,2 litre saf alkol tüketildi. Bu da alkol oranı yüzde 5 olan ve yarım litrelik yaklaşık 448 bardak bira içildiği anlamına geliyor. Tüketilen alkol miktarı yüksek olsa da genel olarak alkol kullanımı senelerdir düşüşte. İstatistiklere göre on yıl önce Almanya'da kişi başına tüketim 12,1 litre ile günümüzden yaklaşık bir litre daha fazlaydı.

AB'de en çok alkolü kim içiyor?

2022 yılı AB kıyaslamasında Almanya, kişi başına alkol tüketiminde Fransa ve Portekiz ile birlikte dokuzuncu sırada yer aldı. Aynı sene AB genelinde en çok alkol kişi başına 17,1 litre ile Romanya'da tüketilirken, onu 14,7 litre ile Letonya, 13,7 litre ile de Çekya izledi. AB'de en az alkol tüketilen ülkeler ise 7 litre ile Yunanistan, 6,2 litre ile Malta ve 5,2 litre ile Kıbrıs oldu.

Reuters/ETO,HS

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Alkol Fiyatlarında AB'nin İkinci Sırasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya, Alkol Fiyatlarında AB'nin İkinci Sırasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.