Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi

6 saat önce

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.

Almanya'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde ölü sayısının 7'ye, vaka sayısının 3 bin 174'e çıktığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün Kuzey Ren- Vestfalya, 2'sinin Baden-Württemberg, birinin ise Bayern eyaletlerinde bulunduğu bildirildi.


Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: DHA
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