Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. - Son Dakika

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Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı.
6 saat önce
Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı. - KASSEL
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