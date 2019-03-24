Almanya'ya Karşı Savaşmıştı! 77 Yıl Sonra Bulundu
1 saat önce
Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan U-308 tipi 'Semga' isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde ortadan kaybolmuştu.
Sovyetler Birliği
Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan U-308 tipi 'Semga' isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi
'nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı. 'Semga' isimli denizaltı kaybolduktan tam 77 yıl sonra araştırmacılar tarafından Finlandiya
Körfezi'nde bulundu. Yapılan araştırmada top isabet etmesiyle denizaltının battığı tespit edildi. Ekip tarafından denizaltı üzerinde araştırma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:26
Sovyetler'in Kayıp Denizaltısı 77 Yıl Sonra Bulundu
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