Üye Girişi
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar - Son Dakika

Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar

13.08.2021 16:44

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ile Ahmed Muhammed Abdo'nun parktaki aydınlatma direğini sallamalarına tepki gösteren 18 yaşındaki Emirhan Yalçın ve arkadaşını "2 dakikaya geliyoruz, bekleyin. Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek, gittikten sonra bıçakla dönerek bıçakladıkları ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandıkları öğrenildi.

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo, tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Yalçın ve arkadaşı Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Gözaltına alınan Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

"BEKLEYİN, SİZE ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAPACAĞIZ" DEMİŞLER

Yahya Al Abdo ile Ahmed Muhammed Abdo'nun tutuklama kararının gerekçesi ortaya çıktı. Kararda; olay günü Emirhan Yalçın ile Ali Yasin Ülger'in, Yahya Al Abdo ile Ahmed Muhammed Abdo'yu Alemdağ Parkı'ndaki aydınlatma direğine vurarak hasar vermeleri üzerine uyardıkları belirtildi. Ahmed Muhammed Abdo'nun "Kavga mı istiyorsunuz, niye bağırıyorsunuz?" demesinin ardından arbede yaşandığı, bunun üzerine şüphelilerin '2 dakikaya geliyoruz, bekleyin. Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek uzaklaştıkları belirtildi. Yahya Al Abdo'nun, bir süre sonra elinde bıçak ile geldiği ve Emirhan Yalçın'ı sol göğsünden, Ali Yasin Ülger'i ise sol göğüs altı ve sağ böbrek yanından yaraladığı belirtildi.

Altındağ'ı karıştıran cinayette sır perdesi aralandı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 'Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek bıçaklamışlar

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo'nun birlikte suçu işledikleri, Yahya Al Abdo'nun, Ahmed Muhammed Abdo ile birlikte olay yerinden ayrılarak, suçta kullanılan bıçak ile olay yerine tekrar dönüşü göz önünde bulundurulduğunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

KAÇMA İHTİMALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu nedenle 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanan şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması nedeniyle kaçma ihtimallerine de dikkat çekildi.

Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Size çok kötü şeyler yapacağız diyerek bıçaklamışlar

Ali Yasin, Suriyeli, Yahya Al, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 'Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek bıçaklamışlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 15:41 Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti 14:27 500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor 14:14 Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor

Son Dakika Haberleri
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu         
16:52
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü         
16:07
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 16:57:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement