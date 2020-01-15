Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 293 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 293 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 621 milyon 169 bin 648,54 lira, işlem miktarı ise 2.126 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 621 milyon 169 bin 648,54 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 292.500,001.546,20
En Düşük 293.700,001.551,15
En Yüksek294.700,001.553,65
Kapanış293.750,001.552,05
Ağırlıklı Ortalama 293.960,291.552,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)621.169.648,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.125,62
Toplam İşlem Adedi48

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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