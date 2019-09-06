Son Dakika Haberleri: Altınordu'da fatih sevinci
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Altınordu'da fatih sevinci

57 dakika önce

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu'da gözler genç santrfor Fatih Aktay'a çevrildi.

Altınordu'da fatih sevinci, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu'da gözler genç santrfor Fatih Aktay'a çevrildi. Sakatlığı yüzünden ilk 3 maçta forma giyemeyen Fatih'in tamamen iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Genç futbolcunun idmanlara başladığı ve oldukça hırslı olduğu öğrenilirken, teknik oirektör Hüseyin Eroğlu'nun Fatih'i gelecek haftadaki Eskişehirspor mücadelesinde oynatacağı bildirildi.
Öte yandan milli arayı boş geçirmek istemeyen kırmızı-lacivertliler yarın Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ile hazırlık maçı yapacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 17.30'da başlayacak mücadele seyircisiz oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Aktay, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
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