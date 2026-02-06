Amasra'da Toprak Kayması: 3 Evde Çatlaklar

BARTIN'ın Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde toprak kayması sonucu 3 evde çatlaklar oluşurken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Bartın'da yoğun kar yağışları sonrası 20 gün önce Çanakçılar köyü yolunda toprak kayması meydana geldi. Sonra da devam eden yağmurlar sırasında 3 evde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine dün köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri teknik ekiple bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrası hazırlanacak raporla, evlerin tahliye edilip edilmeyeceğine yönelik kararın verileceği belirtildi.

'ENDİŞELİYİZ'

Çatlakların yaşandığı ev sahiplerinden Volkan Yamaner (42), "20 gün önce yoğun kar yağışında bu kayma yaşandı. Kar çok olduğu için fark edilememiş. Benim binanın bitişinden ayrılmış. Yolda büyük çatlaklar var hala devam ediyor. AFAD'tan ekipler ilk raporu olumlu sundular. Dün de dron ile çekim yapıldı. Ne olacağını bekliyoruz. Bahçedeki kaymalar çok büyük, hala kayma devam ediyor. Biz çok endişeliyiz, binanın çatısından garip sesler geliyor" diye konuştu.