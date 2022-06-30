İstihbari çalışmalar sonucu ilçe merkezi girişinde kiralık bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 46 bin 84 sentetik ecza hapı bulundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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