Amasya'da bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Amasya'da bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvan maması ve kemik unu üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvan maması ve kemik unu üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Bayat mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da fabrikaya gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Son Dakika

Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi

"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek