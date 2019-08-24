Amasya'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu

Alınan bilgiye göre, Faravga mevkisindeki bir otomobilin içinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz durduğunu görenler güvenlik güçlerine haber verdi.

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Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?