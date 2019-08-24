Amasya'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu
40 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kişi, otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:29 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kişi, otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Faravga mevkisindeki bir otomobilin içinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz durduğunu görenler güvenlik güçlerine haber verdi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki Necip Yüksel'in (35) silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Yüksel'in cenazesi, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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