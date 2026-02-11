Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Amasya\'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
11.02.2026 17:36  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Amasya\'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Ancak valilikten acı haber geldi. İşçilerin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde çalışan 3 kişi gazdan etkilenerek hastanelik oldu. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan etkilenen çalışanları bulundukları alandan tahliye etti. Biyogazdan etkilendiği belirtilen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15:15'te 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yüksel Enerji Biyogaz Tesisinde zehirlenme vakası yaşandığına dair ihbar ulaşmıştır.

İhbarın ardından olay yerine ivedilikle sağlık, AFAD KBRN ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce olay mahallinde bulunan ve hayati risk oluşturacak şekilde gazdan etkilenen 3 vatandaşımız tahliye edilerek, hastanelere sevk edilmişlerdir.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Suluova, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:54:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.