Amatör Denizcilik Eğitimleri Yaygınlaşıyor
27.01.2026 11:51
Bakan Uraloğlu, amatör denizciliği yaygınlaştırmak için online ve pratik eğitimler sürdürülecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Amatör denizcilik kültürünü güçlendirmek, denize erişimi artırmak ve bu alandaki farkındalığı büyütmek için teorik eğitimlere online ve pratik eğitimlere deniz ortamında teknelerde devam ediyoruz. Bu eğitimlerle birlikte vatandaşlarımızın denizle buluşmasını kolaylaştırıyor, amatör denizciliği daha yaygın bir hale getiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amatör denizci uygulamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, uygulama eğitimlerinin amatör denizciliği daha bilinçli ve daha sistemli bir yapıya kavuşturduğunu vurgulayarak, "Amatör denizcilik kültürünü güçlendirmek, denize erişimi artırmak ve bu alandaki farkındalığı büyütmek için teorik eğitimlere online ve pratik eğitimlere deniz ortamında teknelerde devam ediyoruz. Bu eğitimlerle birlikte vatandaşlarımızın denizle buluşmasını kolaylaştırıyor, amatör denizciliği daha yaygın bir hale getiriyoruz" dedi.

'47 MİLYON LİRA GELİR 80 YELKEN KULÜBÜNE PAYLAŞTIRILDI'

Türkiye Yelken Federasyonu ile yürütülen süreç kapsamında kulüplerin de desteklendiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye Yelken Federasyonu ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan uygulama eğitimi protokolü sayesinde 2025 yılı için elde edilen 47 milyon lira gelir 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldı. Bu kaynak, yelken kulüplerimizin altyapı ve ekipman ihtiyaçları başta olmak üzere amatör denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılacak" açıklamasında bulundu.

'DİJİTALLEŞMEYİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Uraloğlu, uygulama eğitimlerinin daha fazla noktada sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Denizciliği yalnızca bir sektör değil, aynı zamanda bir kültür olarak görüyoruz. Bugünün amatör denizcisi olan çocuk ve gençlerimizin ileride Türk denizcilik sektörüne ciddi anlamda kalifiye bir insan kaynağı olacağına inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu anlayışla eğitimlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Uraloğlu, 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik' ile amatör denizcilik alanındaki uygulamaların yeniden düzenlendiğini kaydederek, "Yeni yönetmelik; belge türlerinden cezalara, eğitimden denklik esaslarına kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler getiriyor. Tekne boyuna göre yetki sistemini devreye alarak amatör denizciliği disipline ediyoruz. Eğitim süreçlerini güçlendiriyor, dijitalleşmeyi yaygınlaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÖZEL YAT KAVRAMI İLK KEZ AÇIKÇA TANIMLANDI'

Yeni yönetmelikle tek tip Amatör Denizci Belgesi (ADB) uygulamasının sona erdiğini, artık 2 ayrı belge verileceğini aktaran Uraloğlu, "ADB 10, 10 metreye kadar özel tekneler için, ADB 24 ise 24 metreye kadar özel tekneler için geçerli olacak. Mevcut belge sahiplerinin kazanılmış hakları korunacak; ancak belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için 5 yıl içinde tek sefere mahsus sadece teorik eğitim almaları gerekecek" dedi. Uraloğlu, yeni düzenlemeyle özel yat kavramının da ilk kez açıkça tanımlandığını vurgulayarak, "24 metreden büyük, kamaralı ve özel kullanıma yönelik yatlar da denetim ve personel donatımı açısından ticari yatlar gibi değerlendirilecek. Bu sayede denizlerimizdeki seyir emniyeti artırılacak, insanımızın can emniyeti korunacak" ifadelerine yer verdi.

'YURT DIŞINDA TEKNE KULLANMASININ ÖNÜ AÇILACAK'

Uraloğlu, ADB 24 için teorik ve uygulama eğitimlerinin sürelerinin de artırıldığını kaydederek, "Eğitimi tamamlayan adaylar için sınav tekrarı hakkı en az bir gün ara ile tanındı. 18 yaş altı ADB 10 sahipleri, sadece yanlarında ADB 10 sahibi yetişkin varsa tekne kullanabilecek. Özel tekne sahiplerinin eş ve çocuklarına vereceği yetki yazılarında noter onayı aranmayacak. Bağlama kütüğü ruhsatı ve sicil belgeleri çevrim içi doğrulanabiliyorsa fiziki belge sunulması istenmeyecek ve böylece denetimlerde tekne sahipleri açısından idari yaptırım doğurabilecek uygulamaların önüne geçilecek. Son iki yılda alınmış 'sürücü/gemiadamı olur' ibareli sağlık raporları geçerli sayılacak. Yabancı ülkelerden alınan özel tekne belgelerine denklik ve doğrulama süreci getirildi. Ayrıca bu düzenlemeler ile vatandaşların yurt dışında tekne kullanmasının önü açılacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 6 ay ertelenerek hem dijital sistemlerin uyumu hem de paydaşlara uyum süresi tanındı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Politika, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

