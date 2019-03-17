Amatör Maçta Gerginlik (2)
1 saat önce
MİSAFİR TAKIM AYRILDIBursa'da, İznikspor'un sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, konuk 19 Mayıs Gençlik Spor'un cezalı teknik direktörünün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşaması gerginliğe neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle misafir takım oyuncularının...
MİSAFİR TAKIM AYRILDI Bursa
'da, İznikspor'un sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, konuk 19 Mayıs
Gençlik Spor'un cezalı teknik direktörünün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşaması gerginliğe neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle misafir takım oyuncularının statta bekletilmişti. Misafir takım teknik heyet ve oyuncuları, olayların yatıştırılmasının ardından 4 saat sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Takım otobüsüne Jandarma
ve polis ekipleri de Yenişehir-Bursa yoluna kadar eşlik etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:26 Kaynak: DHA
Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak
Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu arayıp penaltıyı sordu!
Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi