Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Gerginlik (2)

Amatör Maçta Gerginlik (2)

1 saat önce

MİSAFİR TAKIM AYRILDIBursa'da, İznikspor'un sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, konuk 19 Mayıs Gençlik Spor'un cezalı teknik direktörünün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşaması gerginliğe neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle misafir takım oyuncularının...

Amatör Maçta Gerginlik (2), System.String[]
MİSAFİR TAKIM AYRILDI

Bursa'da, İznikspor'un sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, konuk 19 Mayıs Gençlik Spor'un cezalı teknik direktörünün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşaması gerginliğe neden olurken, yaşanan olaylar nedeniyle misafir takım oyuncularının statta bekletilmişti. Misafir takım teknik heyet ve oyuncuları, olayların yatıştırılmasının ardından 4 saat sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Takım otobüsüne Jandarma ve polis ekipleri de Yenişehir-Bursa yoluna kadar eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:26 Kaynak: DHA

Bursa, 19 Mayıs, Spor
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