USB port takıntısı olanlara yeni AM5 anakartlar!

AMD, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporunda, Ryzen 7000 işlemci ve RX 7000 ekran kartı serisi için çıkış tarihini açıkladı. Bununla birlikte kullanıcıları USB port bolluğuna sokacak yeni AM5 anakartlar da ortaya çıktı.

Yeni AM5 anakartlar için USB port bolluğu!

AMD, yeni nesil Ryzen 7000 ailesini ve Radeon 7000 ekran kartını serisini Eylül ayında duyurulacağını söyledi. Ryzen 700 CPU'lar Eylül'ün ikinci haftasında satışa çıkacakken, RX 7000 modelleri ise Ocak 2023'ten önce piyasada olacak.

Öte yandan USB port sayısı ile heyecanlandıran AM5 anakartlar şimdiden hazır ve piyasaya sürülmeyi bekliyor. Bunun ilk örneklerini ise yukarıdaki görselde yer alan ASUS X670e serisi anakartlarda görüyoruz. ASRock, Gigabyte, MSI ve Biostar gibi birçok marka da benzer tasarıma sahip modellerini tanıttı.

AMD, Zen 4 ve AM5 ile sınırları aşıyor!

Görsele biraz daha yakından baktığımızda iki adet 40 Gbps USB 4.0 Type-C portu olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak bir adet 20 Gbps USB 3.2 Type-C çıkışı bulunuyor. Ayrıca 8 adet USB 3.2 Type-A ve 1 adet USB 3.2 Type-C olmak üzere toplamda 9 çıkış daha var. Bu portlar ise en yüksek 10 Gbps hızını destekliyor.

Anakartın yüzeyinde ise iki PCIe 5.0 x16 yuvası, dört tanesi PCIe 5.0 olmak üzere beş adet NVMe M.2 yuvası mevcut. Ethernet tarafında ise biri 10 Gbps, diğeri ise 2.5 Gbps destekleyen iki seçenek bulunuyor. Ek olarak RGB ve hız aşırtma kontrolcüleri de yer alıyor.

Diğer ana kartlar ile birlikte sunulan desteğin bütüne bakacak olursak, AMD AM5 ile artık tam anlamıyla PCIe 5.0'a adapte oluyor. Toplamda 28 PCI hattı bulunurken bunun 16'sı tek bir x16 PCIe yuvası için kullanılıyor. Tabii 2×8 şeklinde görmemiz de mümkün.

Tabii PCIe bağlantı tarafında hem 4.0 hem de 5.0 teknolojilerinin desteklendiğini belirtelim. Zira PCIe 5.0 isteyen kullanıcıların şu an için X670E anakartlarına yönelmekten başka şansları yok. Ancak ilerleyen dönemde bu durum değişecek ve seçenekler artacaktır.

Buna ek olarak yeni Zen 4 serisinde genel amaçlı 8 hat daha bulunuyor. Bunun da en az 4'ünün M.2 tipi SSD'lere (gen 5.0) ayrıldığını görüyoruz. Diğer 4 hat ise anakart üreticilerinin tercihine bırakılmış durumda. Fakat genel itibariyle Thunderbolt 4 (Intel Goshen Ridge JHL8440) ile USB 4 (ASMedia ASM4242) olarak karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz.

Öte yandan yeni Ryzen 7000 serisinde entegre GPU'ların (APU yerine bu çipleri tercih etmek isteyenler yukarıdaki linke tıklayabilir) kullanıldığını biliyoruz. Bu sayede yeni AM5 soket anakartlar da HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.0 destekli olacak. Ayrıca görüntü aktarımı için 4 farklı bağlantı noktası bulunacak.

Ek olarak dört adet USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps ve en az 1 adet Type-C çıkışı) ve en az bir adet USB 2.0 bağlantı noktasına yer veriliyor. Geride kalan diğer 4 PCIe hattı ise yonganın bağlantısını sağlamak için kullanılacak. Tabii belirttiğimiz gibi bu noktada işlemci PCE-Express 5.0'ı destekliyor olsa da yongalar PCIe 4.0 ile birlikte geliyor. Buna bağlı olarak alacağınız sonuç ise Gen 4 kalitesinde olacak.

AMD'nin AM5'te Promontory 21 adlı tek bir yonga seti oluşturmak için ASMedia ile birlikte çalıştığı biliniyor. Bu yongada ise 16 PCI-Express hattı sunuyor. Bunlardan dördü, daha önce de söylediğimiz gibi Gen 4 üzerinden CPU'ya bağlanmak için kullanılıyor.

X670 ve X670E'lerde ise ikincil yonga seti birincil yonga setine bağlanıyor. Yani işlemciyle direkt olarak bir bağlantısı bulunmuyor. Bu da birincil yonga setinde diğer dört hattın kullanıldığı ve geriye boşta sekiz PCIe hattının kaldığı anlamına geliyor. Yani ikincil yonga setinde 12 kullanılabilir PCIe hattı bulunuyor.

Dolayısıyla burada anakart üreticilerine istediklerini yapabilecekleri bir miktar alan bırakıldığını görüyoruz. Örneğin ASRock, bu noktada tercihini 8 SATA bağlantı noktasından yana kullanıyor. Fakat pek genel olarak diğer üreticilerin 6'şar adet tercih ettiklerini görüyoruz.

Kısa bir özet geçecek olursak, B650 serisi anakartlar toplamda sekiz adet kullanılabilir PCIe 4.0 hattına ve dört adet PCIe 3.0 veya SATA (6 Gbps) bağlantısına sahip olacak. X670 ve X670E serisi anakartlar ise 12 adet PCIe 4.0 hattına ve 8 adede kadar da PCIe 3.0 veya SATA (6 Gbps) bağlantısına sahip olacak.

Son olarak, bugün AMD tarafından yeni bir paylaşımda AM5 platformuna ait bir görsel ile birlikte bazı özellikler gösterildi. Bunların başında 170W'a kadar sunulan yerel destek ve de yeni soketin eski tip AM4 soğutucular ile uyumlu olacağı yer aldı.

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