Amed Sportif Faaliyetler'den sezon değerlendirmesi - Son Dakika

Amed Sportif Faaliyetler'den sezon değerlendirmesi

TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig'de pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklamasıyla rahat bir nefes alan Amed Sportif Faaliyetler, değerlendirme açıklaması yaptı.

TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig'de pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklamasıyla rahat bir nefes alan Amed Sportif Faaliyetler, değerlendirme açıklaması yaptı.

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Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, geride kalan sezonla ilgili olarak, kulübün resmi sosyal paylaşım siteleri üzerinde açıklamalarda bulundu. Kulübün geçmişine atıfta bulunarak açıklamalarda bulunan Kılavuz, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında çok önemli başarılara imza atıldığına vurgu yaptı. Kulübün isim değişikliğini almasıyla başlayan sürece de değinen Kılavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"4.5 milyon liralık borç ve birikmiş alacaklar için çok seri planlamalar yapılmıştır. Kulübümüz temel sorunu olan ekonomik sorunlar ile ağır yara almış, çalışmalarımız ciddi şekilde sekteye uğratılmıştır. Mevcut yönetimimiz ve bizleri yalnız bırakmayanlar ile elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince, pes etmeden görevi sürdürdük. Bu vesile ile emeği ve finansal desteği olan yöneticilerimiz başta olmak üzere bizleri destekleyenlere teşekkür ederiz."


Daha önce yapılması gereken olağanüstü kongrenin korona virüs nedeniyle ertelendiğini vurgulayan Kılavuz, sözlerini şöyle tamamladı:


"Kongre tarihi pandemi süreci ile ilgili olarak mevcut genelge çerçevesinde yasal zorunluluktan ötürü 2-9 Ağustos 2020 olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle bu sezon tüm futbolcu alacakları ciddi indirimler yapılarak sezon bitmeden kapanmıştır. Geleceğe dair ciddi bir ekonomik disiplinle kulübümüzün borç yükü ciddi oranda azaltılmıştır." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'den sezon değerlendirmesi - Son Dakika Spor
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