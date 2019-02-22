Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcuları Öğrencilerle Buluştu
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in bazı futbolcuları öğrencilerle buluştu.
TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in bazı futbolcuları öğrencilerle buluştu.
Sosyal projeler kapsamında Sevinç Koleji öğrencileriyle buluşan futbolcular, öğrencilerin birbirinden ilginç sorularını cevapladı. Futbolcular Mehmet Sıddık
İstemi, Mansur Çalar
, Nezir Özer, Burak Taşdemir, Oğuz Çetinkaya
ve Yiğitcan Gölboyu
'un yer aldığı etkinlikte, Amed Sportif Faaliyetler'in bazı maçlarından görüntüler minik öğrencilere izletildi. Bazı futbol kurallarının da dilendirildi ve önemli gol pozisyonlarının değerlendirildi etkinlik, futbolcuların öğrencilere fotoğraf çektirmeleri ve forma imzalamalarıyla tamamlandı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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