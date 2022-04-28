Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da

28.04.2022 22:29
Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da

THY Euroleague play-off'ta İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 3-1 ile geçen Anadolu Efes, 5. kez Final-Four'a kaldı.

THY Euroleague play-off'ta İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 3-1 ile geçen Anadolu Efes, 5. kez Final-Four'a kaldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da yapılacak Final-Four'a yükseldi.

Efes böylece 5. kez Final-Four'da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague'de son 4'e kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four'da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four'da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.

Efes son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.

(Oğuzhan Ort - İHA)

Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da
Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da

YORUMLAR
500
Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da! Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da! Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:43:48. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement