Anadolu Efes, "One Team" ödüllerinde finale kaldı - Son Dakika

Anadolu Efes, "One Team" ödüllerinde finale kaldı

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde finale kaldı.

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde finale kaldı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alan 42 takımın projelerinin değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımların eylül ayında dijital ortamda gerçekleştirilecek seminerde belli olacağı belirtildi.

Finallerde Anadolu Efes'in yanı sıra AX Armani Exchange Milan, Barcelona, Lokomotiv Kuban, Olympiakos, Unicaja Malaga ve Zalgiris'in yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "One Team" kapsamında gerçekleştirdiği projelerle toplumsal değer ve farkındalık oluşturan Anadolu Efes'in geçtiğimiz yıl Altın Ödül'ü kazandığı hatırlatıldı.

Anadolu Efes Kulübü, "One Team" kapsamında 16 haftalık çalışmalar boyunca özel sporcular ile problem çözme, karar alma, öz güven ve spor yapma alışkanlığının kazanılması gibi konularda çalışmalar yapmıştı. Ayrıca özel sporcular, Anadolu Efes Kulübünün Merter Tesisleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada takım kaptanı Doğuş Balbay ve ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin ile bir araya gelmiş, lacivert-beyazlıların bazı maçlarını da Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etme imkanı bulmuştu.

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Avrupa Ligi tarafından 4. kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza atmıştı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, 'One Team' ödüllerinde finale kaldı - Son Dakika Spor
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