Anamur'da çocuklara kar topu hediyesi - Son Dakika
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Anamur'da çocuklara kar topu hediyesi

6 saat önce

ANAMUR Belediyesi, yarıyıl tatili nedeni ile çocuklara kar keyfi yaşattı.

Anamur'da çocuklara kar topu hediyesi, System.String[]

ANAMUR Belediyesi, yarıyıl tatili nedeni ile çocuklara kar keyfi yaşattı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar şenliğinde Yeni Cumhuriyet Meydanı'na Abanoz ve Kaş yaylalarından getirilen 6 kamyon kar ile öğrenciler gönüllerince eğlendi. Meydana yığılan 120 ton kar ile oluşturulan tepeye çocuklarla birlikte çıkan Başkan Kılınç, onlarla birlikte hem kar topu oynadı, hem de tatilde okumaları için kitap dağıttı. Kılınç, "Çocukların sağlıklı bir eğitim alması ve aynı zamanda gönüllerince eğlenebilmesi için bu etkinliği düzenledik. İnşallah geleneksel hale gelen bu etkinliği bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

Veliler, etkinliği düzenlediği için Başkan Kılınç'a teşekkür etti.


Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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