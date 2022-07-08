Günümüzün en popüler mobil işletim sistemi olan Android telefonlardaki gizli kodlar ile karşınızdayız! Bu sayede cihaz hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşabiliyor, herhangi bir donanımı test edebiliyor ve son kullanıcının doğrudan göremediği ayarlara ulaşabiliyorsunuz.

Amiral gemisi modelden, uygun fiyatlı bir seçeneğe kadar Android cihazların tamamında çalışan genel kodlar bulunduğu gibi, Samsung ve Xiaomi gibi markaların özel gizli kodları da bulunuyor. İşte bilinen gizli kodlar…

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Android telefonlardaki gizli kodlar nasıl kullanılır?

Androidli bir cihaza sahipseniz, aşağıda paylaştığımız kodları telefonunuzda bulunan arama kısmına yazarak, çeşitli menülere, ayarlara ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Fakat, çeşitli modları aktif edebileceğiniz bu kodların bazılarının, üreticilerinin kendi arayüzleri sebebiyle her telefonda çalışmayabileceğini belirtelim.

Buna ek olarak, pek çok kişi 2. el bir akıllı telefon alacağı zaman, bu test kodlarını cihazın ekranından hoparlörüne kadar çeşitli özelliklerini kontrol etmek için kullanıyor. Ayrıca, modlar arasında bulunan cihaz sıfırlama gibi özel erişim kodlarının da veri kaybına yol açabileceğini göz önüne alarak, bu işlem öncesinde yedekleme yapmayı gözden geçirmelisiniz.

MMI şemasının bir parçası olan sözde gizli kodlar, USSD kodlarından biraz farklı. Ancak her ikisi de bir yıldız (*) ile başlıyor ve ardından komutlardan veya verilerden oluşan rakamlar geliyor. Rakam grupları ek yıldızlarla ayrılabiliyor. Kare (#) ile sonlanıyor, ancak özel MMI kodları bir yıldız işareti ile bitebiliyor.

Menü tabanlı bilgi, mobil para ve konum tabanlı içerik hizmetleri, operatörün sunucularıyla iletişim kurmak için USSD kodları kullanılırken, MMI Ek Hizmet kodları tamamen çevrimdışı çalışıyor.

Android gizli kodlar

Telefonun IMEI'sini gösterir: *#06#

Bilgi menüsü: *#0*#

Bilgi menüsü: *#*#4636#*#*

Kamera bilgisi: *#*#34971539#*#*

FTA yazılım sürümü: *#*#1111#*#*

PDA yazılım sürümü: *#*#1234#*#*

Yazılım ve donanım bilgisi: *#12580*369#

Cihaz kilidi durumu: *#7465625#

Mac Adresi: *#*#232338#*#*

Dokunmatik ekran sürümü: *#*#2663#*#*

RAM sürümü: *#*#3264#*#*

Bluetooth adresi: *#*#232337#*#

Donanım Sürümü: *#*#2222#*#*

Yazılım sürümü ve güncelleme bilgileri: *#*#44336#*#*

Test kodları

Test modu: *#*#197328640#*#*

Kablosuz testi: *#*#232339#*#*

Parlaklık ve titreşim testi: *#*#0842#*#*

Dokunmatik ekran testi: *#*#2664#*#*

Bluetooth testi: *#*#232331#*#*

Saha testi: *#*#7262626#*#*

GPS hızlı testi: *#*#1472365#*#*

Tam GPS testi: *#*#1575#*#*

Paket geri döngü testi: *#*#0283#*#*

LCD ekran testi: *#*#0*#*#*

Ses testi: *#*#0289#*#*

Yakınlık sensörü testi: *#*#0588#*#*

Diğer kodlar

Teşhis ayarları: *#9090#

HSDPA: *#301279#

USB kayıt ayarları: *#872564#

Fabrika ayarlarına sıfırlama: *#7780#

Tam fabrika ayarlarına sıfırlama: *2767*3855#

Telefonu kapatma: *#*#7594#*#*

Çevirici günlük modunu etkinleştirme: *#*#8351#*#*

Çevirici günlük modunu devre dışı bırak: *#*#8350#*#*

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