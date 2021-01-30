"Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin" - Son Dakika

"Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin"

30.01.2021 10:59

"Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin" Lastik ve motor yağışı değişimi veya kontrolü gibi aküler de her yıl kontrol edilmeli Akü Bakım ve Değişim Ustası Anıl Köse: "Aküyü satın aldığınızda işi bitmiyor" Soğuk kış aylarında araç sahiplerinin sıklıkla yaşadığı akü...

"Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin"

Lastik ve motor yağışı değişimi veya kontrolü gibi aküler de her yıl kontrol edilmeli

Akü Bakım ve Değişim Ustası Anıl Köse:

"Aküyü satın aldığınızda işi bitmiyor"

ESKİŞEHİR - Soğuk kış aylarında araç sahiplerinin sıklıkla yaşadığı akü kaynaklı sorunlara karşı uyarılarda bulunan Akü Bakım ve Değişim Ustası Anıl Köse, "Hava aniden soğuduğunda akü de eğer eskiyse bir anda kendisini bırakıyor. Düzenli kontrol etmek çok önemli" dedi.

Kışın çetin koşulları ve dondurucu soğuklar ülke genelinde etkisini göstermesiyle araç sahipleri de başta akü kaynaklı olmak üzere birçok sorun yaşayabiliyor. Tüm motorlu taşıtların adeta kalbi konumunda olan ve araçların çalışmasını sağlayan aküler, düzenli olarak kontrolden geçirilmediğinde yolda bırakıyor. Özellikle kış aylarında meydana gelen ani sıcaklık düşüşleri halihazırda eski olan akülerin bir anda boşalmasına yol açıyor. Durum böyle olunca sürücüler kritik durumlarda yolda kalabiliyor. Akünün araç sahibi tarafından kontrol edilmesinin ya da ettirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Akü Bakım ve Değişim Ustası Anıl Köse, ayrıca araçların farklı aksamlarında meydana gelen arızaların da akü kaynaklı olduğu yanılgısına düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Aküyü satın aldığınızda akünün işi bitmiyor"

Araca takılan akülerin en az yılda bir kez kontrol edilmesi gerektiğini belirten Anıl Köse, "Akünün her yıl kontrol edilmesi gerekiyor. Aküyü satın aldığınızda akünün işi bitmiyor. Her yıl düzenli olarak ama özellikle kış girişlerinde vatandaşlar akülerini kontrol ettirmeliler. Aküyü kontrol etmeden araca bindiğiniz takdirde umulmadık bir yerde kalabilirsiniz. Genelde böyle durumlar da eski akülerden kaynaklanıyor. Aracın aküsünün bittiğini düşünelim ancak havalar güzel olduğu için araba çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşandığı gibi hava aniden 10-15 derece soğuduğunda akü de bir anda bırakıyor kendisini. İstenmeyen durumlardan sakınmanın en önemli yolu kontrol etmektir. 6 ay ya da yılda bir kez kontrolleri yapılırsa bir sıkıntı yaşanmaz. Bunu aynı yağ veya lastik değişimi gibi düşünmek gerekir. Örneğin yıllık bakımda ustanıza gidiyorsunuz ve o size bir kağıt yazıp veriyor; '30 binde değiştirdim, 4 binde gel' diye. Mesela lastikte de üzerindeki dişlerden eskime payını görüyorsunuz, ama aküde böyle bir şansınız yok" şeklinde konuştu.

"Araç çalışmadığında hep sorunun aküde olduğu düşünülür fakat bu yanlış"

Araçların şarj dinamosu ya da ateşleme sistemlerinde gelişebilecek arızaların sıklıkla akü kaynaklı sanılmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Köse, "Akünün aracın kalbidir. Araç çalışmadığında hep sorunun aküde olduğu düşünülür fakat bu yanlış. Şarj dinamonuzda ya da marş dinamonuzda bir arıza varsa da akünüz çalışmaz. Kızdırma bujilerinde veya aracınız dizelse ısıtıcılarda problem olunca yine araç çalışmaz. Biz bununla ilgili çok sorun yaşıyoruz. Akücü olunca müşteri geliyor aracının aküsü iyi durumda ama bizden yenisini takmamızı istiyor. Daha sonra tekrar geliyor ve problemin aküden olmadığını söylüyor. Yani ilk aşamada diğer kısımlara da bakmak lazım" dedi.

Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin
Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin
Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin
Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin' - Son Dakika


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