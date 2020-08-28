Anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü - Son Dakika

Anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Mahallesi'nde çıkan anız yangını havadan destek ile söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Kurukavak mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuru otların bir anda tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına arasöz ve helikopterler de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.