Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan bazı meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkentin 25 ilçesi arasında tek kadın belediye başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da söz alarak, bugüne kadar Meclis'te Kadınlar Günü'nde hep kadınların konuştuğunu ve kendisine de hep "Ankara'nın tek kadın belediye başkanısınız, lütfen söz alın konuşun" diye telkinde bulunulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kadınlar Günü'nde kadınları, kendi kendimizi anlatmamızı ben çok makul bulamıyorum. O yüzden lütfen bir daha ki Kadınlar Günü'nde her grubumuzdan beyefendiler hazırlıklarını yapsınlar, biz dinleyelim, biz anlatmayalım. Ömrümüz zaten bizim hep bir hak mücadelesi ile geçti."

Ayık, meclisteki kadın üye sayısına dikkati çekerek, "Gönül ister ki sayımız daha çok olsun, şu an baktığımızda tabii ki meclisteki oran az ancak Allah sayılarımızı arttırsın." dedi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal da şiddetin olmadığı, güven ve huzurun olduğu güzel zamanlara erişmek umuduyla tüm kadınların gününü kutladığını belirtti.

Daha sonra gündeme geçilen toplantıda, soru önergeleri ve gündem maddeleri okundu, ilgili komisyonlara sevki kabul edildi.