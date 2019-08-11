Son Dakika Haberleri: Ankara Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Ankara Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

34 dakika önce

Ankara Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Çubuk-Şabanözü karayolunda meydana geldi. Oyumiğde Mahallesi'nde mezarlık ziyaretinden Ankara'ya dönen ailenin içinde bulunduğu Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası belirlenemeyen traktörü sollamaya çalıştığı sırada, kontrolden çıkarak Sinan Usta idaresindeki 06 AS 7611 plakalı otomobil, Ömer Acısu yönetimindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü tespit edilemeyen traktörle çarpıştı. Hurda yığınına dönen 06 ALA 82 plakalı otomobildeki Fadime Kaynamazoğlu (56) hayatını kaybederken, eşi Seyit Ahmet Kaynamazoğlu ve torunu Enes Kaynamazoğlu yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Çubuk-Şabanözü karayolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan traktör sürücüsünün aracıyla birlikte kaçtığı belirtildi.
Ankara Çubuk, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
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