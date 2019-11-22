Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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