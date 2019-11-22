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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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