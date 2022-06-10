Yapılan aramada, değişik ebatlarda 50 Çubuk agat taşı ve taş çıkarmak için kullanılan balyoz, çekiç ve murç ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kartalkaya, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da 50 Çubuk agat taşı ele geçirildi - Son Dakika

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