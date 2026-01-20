Ankara'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Mahkeme Önünde - Son Dakika
Ankara'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Mahkeme Önünde

Ankara'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Mahkeme Önünde
20.01.2026 21:09
Berkan Kobal'ın ölümüne neden olan sürücünün davası başladı, sanık üzüntü dile getirdi.

ANKARA'da 27 Ağustos 2025'te aracıyla bisikletli Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılan sürücü A.İ.C., bugün hakim karşısına çıktı. Sanık A.İ.C., duruşmada yaptığı savunmada, "Çok üzgünüm, bu zamana kadar kırmızı ışık cezam dahi yoktur" dedi.

Ankara'da Triatlan sporcusu Berkan Kobal, 27 Ağustos 2025'te Malazgirt Bulvarı'nda sağ şeritte bisikletiyle antrenman yaparken, A.İ.C.'nin kontrolünü yitirdiği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hazırlanan kaza tespit tutanağında sürücü A.İ.C. tam kusurlu bulundu. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezinde ve savcılıkta verdiği ifadesinde, su birikintisi ve çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın kontrolü dışında geliştiğini ileri sürdü. A.İ.C., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, otomobil sürücüsü A.İ.C.'nin 82 kilometre olan hız sınırına uymayıp 119 kilometre hızla viraja girerek, kontrolünü kaybettiği ve Berkan Kobal'ın bisikletine çarptığı belirtildi. Raporda, olay yerinde kazaya neden olabilecek herhangi bir bozukluk veya su birikintisi bulunmadığı, şüphelinin trafik levhalarına dikkat etmediği, bu nedenle kazada 'asli kusurlu' olduğu, ölen bisikletlinin ise kusursuz olduğu tespitine yer verildi. İddianamede A.İ.C.'nin 'su birikintisi' iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, ayrıca hız sınırını aştığı ve uyarı levhalarına uymadığı belirtildi. Bilirkişi raporu ve kamera kayıtları doğrultusunda, şüphelinin istemediği sonucu öngördüğü halde kendi sürücülük güvenine dayanarak eylemine devam ettiği, bu nedenle olayda 'bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sürücü hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bugün sanık A.İ.C., Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

'ÇAMURLU BİR SUYA GİRDİM'

Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal, oğlu Ali Kaan Kobal müşteki sıfatıyla duruşmaya katılırken, kardeşleri ve yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.İ.C., hakim karşısında yaptığı savunmasında, "Malazgirt Bulvarı'nda iken önüm açıktı, seyir halindeydim, en sol şeritte çamurlu bir suya girdim, kontrolümü kaybettim önümdeki kamyona çarptım. Araç sağa doğru savruldu, direksiyonu tutamadım, sonra kaza oldu. Çok üzgünüm, bu zamana kadar kırmızı ışık cezam dahi yoktur. Araç kullanırken telefonla da oynamıyordum" dedi.

'HAVA ÇOK SICAKTI YAĞMUR YOKTU'

Tanık olarak mahkemede ifade veren Berkan Kobal'ın arkadaşı Barış Topçu ise, olay günü antrenman için buluştuklarını belirterek, "Olay günü Malazgirt Bulvarı'nda sabah 06.15 gibi en sağ şeritten yavaş yavaş önlü arkalı olarak rahmetli Berkan ile bisiklet sürüyorduk. Ben öndeydim, bir ses duydum, sesi duymamla Berkan üzerimden takla atarak geçti, siyah bir araçta bana sıfır geçti. Bu olay saliseler içinde olmuştur. Sanık o kadar hızlıydı ki sanki aracına tank çarpmış gibi hasar almıştır. 27 ağustos günü hava çok sıcaktı, yağmur yoktu, yolda çamur su birikintisi de yoktu. Hemen hemen her gün biz o yolda antrenman yapardık. O gün refüj sulaması yoktu" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ve oğlu Ali Kaan Kobal da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Sanık 80 km hızla gidilecek bir yolda 120 km hızla gitmiştir. Olay kazadan ibaret değildir. Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Verilen ifadelerin ardından, ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatları tarafından tutuklama ve görevsizlik talebini reddetti. Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına ve tarafların kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, raporda dosyadaki flash bellek ve diğer kamera kayıtlarının da değerlendirilmesinin istenilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:18
