Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

ANKARA'da, 2 yaşlının yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, temizleme bahanesiyle cüzdanlarını çalanlara yönelik düzenlenen 'Balçık' operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

ANKARA'da, 2 yaşlının yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, temizleme bahanesiyle cüzdanlarını çalanlara yönelik düzenlenen 'Balçık' operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, biri 81 diğeri 89 yaşında olan 2 kişinin cüzdanlarının çalınmasının ardından çalışma başlattı. Çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerini belirleyen polis, 4 kişilik grubu izleyerek, takibe aldı. Yapılan takipte 4 kişinin, yaşlıların yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, 'Ceketin pislenmiş' diyerek, temizleme bahanesiyle cüzdanları çaldığı tespit edildi. 'Balçık' adı verilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin yaşlı kişilerin cüzdanlarını çalma anı

-Şüphelileirn güvenlik kamerası görüntüleri

-Detay

Haber-Kamera:  ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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