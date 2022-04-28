Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

28.04.2022 14:25
Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi ve Ayaş Gökler Mahallesinde iki ayrı adreste, B.Ç.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası yapılan aramalarda, 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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