Ankara'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 5'i gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledileri operasyonla şüphelilerden 5'ini yakaladı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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