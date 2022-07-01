Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri - Son Dakika
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Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri

01.07.2022 23:12

Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri

ANKARA - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı. Sincan Belediyesi tarafından organize edilen konserde Tatlıses, sevilen parçalarını seslendirdi. Sincan Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı. Konser öncesi Ankaralılara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, " Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri - Son Dakika
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