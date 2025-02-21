Ankara'da Moda Fuarı COF'25 Başlıyor

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) destekleriyle 26- 28 Şubat 2025 tarihlerinde ATO Congresium'da bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanan "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı" (Capital of Fashion-COF'25), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fuar kapsamında çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de tanıtılacağını belirterek, "Sektörün yeşil dönüşümünü sağlaması önemli. Hedefimiz sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da başkenti olmak" dedi.

Moda sektörünün en büyük buluşmalarından olan, Ankara Ticaret Odası'nın 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesive 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi'nin de katkılarıyla, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ve Rem Fuar Organizasyon iş birliğinde gerçekleştirilen "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı", 26-28 Şubat 2025 tarihlerinde ATO Congresium'da bu yıl ikinci kez kapılarını açacak. Başkent'in yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşecek fuarda, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen 100'den fazla markası ile 30 farklı ülkeden 500'den fazla yerli ve yabancı alıcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Hazır giyim ve tekstil sektörünün markalarını, uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacağı COF'25 kapsamında defileden sergiye, konferans ve panelden workshoplara, yerli ve yabancı alım heyetleriyle bire bir görüşmelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla, çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin tanıtılacağı fuarda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca, yeşil moda alanında öncü tasarımcılar, özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak.

"Dünya modası sürdürülebilirliğe odaklandı"

ATO Başkanı Gürsel Baran, dünya moda sektörünün çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklandığını belirterek, çevre dostu üretim yapan markaların, sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de tanıtılacağını kaydetti.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimde, net ihracatçı konumda olduğunu belirten Baran, Türk markalarının Avrupa Birliği'nin en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını söyledi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın, tüm sektörleri olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendirdiğini aktaran Baran, "Hazır giyim, tekstil ve moda sektörü, dünyada 3 trilyon dolarlık dev bir pazar. Markalarımızın küresel rekabet ortamında öne çıkması, Avrupa Birliği'ne ihracatına devamı ve bu devasa ekonomiden pay alabilmesi açısından sektörde yer alan, en küçüğünden en büyüğüne, tüm firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecini tamamlaması gerekiyor. Başkentimiz, tekstil ve hazır giyimde önemli bir merkez. Hedefimiz, sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da başkenti olmak" diye konuştu.

Baran, küresel ekonomideki durgunluk, enflasyon ve düşük kur baskısı nedeniyle tekstil sektörünün zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, bu süreçte küresel pazarlardaki ilişkileri devam ettirerek, geliştirmek ve sektörün ürünlerini tanıtmak açısından fuarın önemine dikkati çekti.