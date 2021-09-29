Ankara'da müşterilerini ve esnafı dolandırdıkları iddia edilen kuyumcu ortaklar yakalandı - Son Dakika

Vatandaşlardan milyonlarca lira değerinde altın, döviz ve nakit alıp ortadan kayboldukları öne sürülen kuyumcu dükkanı ortağı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre Keçiören'de iki kuyumcu dükkanını ortak işleten H.B. ve İ.S, müşterilerinin ve çevredeki esnafın döviz, altın ve paralarını güvene dayalı ilişki kurarak aldı.

Şüphelilerin iki gündür dükkanları açmaması üzerine vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkan sahibi şüphelilerin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken kuyumcu dükkanları mühürlendi.

"Altınlarımı sormak için geldim ve şok oldum"

Mağdurlardan Semra Erdem, 1,5 ay önce bu kuyumcuya kızlarının altınlarını verip burma bilezik almak istediklerini ifade ederek, "5 burma bileziğimiz gitti. '3-4 gün içinde yapılır' dendi. Haftada 2 sefer uğradığım ve her seferinde bizi oyaladılar." diye konuştu.

Komşu esnafın 120 bin lirasını dolandırmışlar

Ender Gönenir de şüphelileri 8 yıldır tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilezik almak istedim, o gramajda bilezik olmadığını, 2 gün sonra vereceklerini söylediler. Güvendiğim için parasını hemen ödedim. Geldiğimde dükkanın kapalı olduğunu gördüm. Yan taraftaki esnaf arkadaşın da 120 bin lirasını dolandırmışlar."