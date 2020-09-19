Ankara Kent Konseyinden "Harekete Geçiyoruz" sloganıyla bisiklet etkinliği - Son Dakika

Ankara Kent Konseyinden "Harekete Geçiyoruz" sloganıyla bisiklet etkinliği

Ankara Kent Konseyi, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Harekete Geçiyoruz" sloganıyla bisiklet kullanma etkinliği düzenledi.

Ankara Kent Konseyinden

Ankara Kent Konseyi, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Harekete Geçiyoruz" sloganıyla bisiklet kullanma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Başkentli bisikletseverler, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan 2 bin 500 metrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Sarıoğlu, Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan, ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş ile vatandaşlar katıldı.

Bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediyelerin bisiklet ve yaya yollarını artırması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Yumrutaş da gelecekte çocukların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilmeleri için bugünden adım atılması gerektiğini vurgulayarak, "Pandemi sürecinde Avrupa ülkeleri güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarını ön plana çıkardı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda biz de bu konuya dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi, Bisiklet, Avrupa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyinden 'Harekete Geçiyoruz' sloganıyla bisiklet etkinliği - Son Dakika

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