Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ellerinde sopa ve satırlarla marketi bastı. Markete saldıran 4 kişi ayakta durmakta zorluk çekerken kavgayı izleyen bir vatandaşa ise yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kalecik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı - Son Dakika

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