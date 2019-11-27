Anne dizisine Latin Amerika'dan ödül
6 saat önce
Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı dizi kıtanın önde gelen dergisi Produ tarafından düzenlenen ödül töreninde " En iyi yabancı drama dizisi" seçildi.
Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı dizi kıtanın önde gelen dergisi Produ tarafından düzenlenen ödül töreninde " En iyi yabancı drama dizisi" seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:33
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