Anne mesleği

Kastamonu'da yaşayan Ahmet Çolakhüseyinoğlu, annesinin de uzun yıllar uğraş verdiği yüzlerce yıllık geçmişi bulunan "Kastamonu fanilası"nı geleceğe taşımak için gayret gösteriyor.

İsmail Bey Külliyesi El Sanatları Merkezi'ndeki 8 metrekarelik dükkanda 3 yıldan fazla süredir "Kastamonu fanilası" üreten 58 yaşındaki Çolakhüseyinoğlu, kentte bu işi profesyonel olarak yapan 3 kişiden biri durumunda.

Her sabah erken saatlerde el sanatları merkezine gelerek örme makinesinin başına geçen Çolakhüseyinoğlu, Kastamonu fanilasını geleceğe aktarmak için gayret gösteriyor.

Ahmet Çolakhüseyinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte sunta fabrikasında işçilik ve pastanecilik başta olmak üzere çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.

Annesinin uzun yıllar kendi imkanlarıyla Kastamonu fanilası ördükten sonra 60 yıl kadar önce İstanbul'dan örme makinesi aldığını belirten Çolakhüseyinoğlu, "Bu makinenin 200 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Annem, bir süre bu makineyle Kastamonu fanilası ördükten sonra yaşamını yitirdi. Annemin hatırası diye makineyi satmadım, kullansın diye birisine verdim. Bir süre o kullandı." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı İsmail Bey Külliyesi El Sanatları Merkezi'ndeki dükkanda ürettiği fanilaları yine burada sattığını anlatan Çolakhüseyinoğlu, şöyle devam etti:

"Bu işe annemin hatırasını yaşatmak için girdim. Kastamonu fanilasını benden başka 2 kişi daha yapıyor. Evlerinde küçük çaplı kendi ihtiyaçlarını gidermek için yapanlar var ama üreten kişi sayısı az. Bizden sonra biter diye düşünüyorum. Ben annemin mesleği diye sürdürüyorum ama çocuğum bu işi yapmaz. Bu işten fazla bir kazancım yok. Bu meslek bitmesin diye devam ediyorum. Kira ve masrafları bazen çıkartıyorum bazen çıkartamıyorum."

Çolakhüseyinoğlu, yüzde 100 pamuktan yapılmasının Kastamonu fanilasının ön büyük özelliği olduğunu vurgulayarak, "Teri çekerek kışın sıcak, yazın serin tutar. Bu özelliği ile klima etkisi sağlar. Son dönemde çeşitli yöntemler kullanarak yeni modeller üretmeye başladık. Bunları turistlere satıyoruz." ifadesini kullandı.