Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: "Geceleri uyuyamıyorum" - Son Dakika

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: "Geceleri uyuyamıyorum"

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: "Geceleri uyuyamıyorum" Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı Bursa'da yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kanıyla dolaba 'Bu mahallenin onuru var' yazan oğlu Berke...

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: "Geceleri uyuyamıyorum"

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı

BURSA - Bursa'da yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kanıyla dolaba 'Bu mahallenin onuru var' yazan oğlu Berke Karasu, SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Olaydan dolayı hala kendini toparlayamadığını ve geceleri uyuyamadığını ifade eden Karasu, polisteki ifadesinde üniversiteden mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini söyledi

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan olayda, yalnız yaşayan Tülin Beygirci, işe gitmeyince, mesai arkadaşları şüpheye kapılıp, polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde vücudunun 50 yerinden bıçaklanmış Beygirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci'nin son 3 aya ait telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Polis kamera kayıtlarından, Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve oğlu Berke Karasu'nun girdiğini, 2 saat sonra da çıktığını belirlendi.

Katil zanlısı olarak Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri, Berke Karasu'yu arayarak, annesinin vefat ettiğini ve adli tıp işlemleri için imzasının gerektiğini söyleyerek, Bursa'ya davet etti. Bunun üzerine Bursa'ya gelen Karasu, polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Berke Karasu, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Son sınıf öğrencisi olan Karasu'nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söyledi.

Ayrıca, Karasu'nun hedef şaşırtıp, olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi.

Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Berke Karasu'nun yargılanmasına başlandı. Karasu, Bursa E Tipi Cezaevi'nden görüntülü olarak bağlandığı duruşmada, "Hakim bey, hala olaydan dolayı kendimi toparlayamadığım gibi geceleri uyuyamıyorum. Kendimi toparladıktan sonra savunma yapacağım" dedi.

Karasu'nun avukatı ise müvekkilinin hala olayın etkisi altında olduğunu, tanık olarak annesiyle arasındaki diyaloğu bilen okul arkadaşlarının, mahkemeye çağrılarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Berke Karasu'nun ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: Geceleri uyuyamıyorum

Tülin Beygirci, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren genç: 'Geceleri uyuyamıyorum' - Son Dakika
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