Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı - Son Dakika
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Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı

19.05.2022 17:36
Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı

Eskişehir'de sabah saatlerinde pompalı tüfekle annesini öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde pompalı tüfekle annesini öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda, 15 yaşındaki İ.A., 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Ardından evde bulunan komşulara da ateş eden İ.A., 1'i ağır 3 kadını daha yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda yapılan çalışmalarla 15 yaşındaki cinayet şüphelisi İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. ile birlikte yakalandı.

Olayın olduğu Fevziçakmak Mahallesi'nde yaya halde yakalanarak gözaltına alınan İ.A. ile babası Erkan A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de evden kaçmış

Yaklaşık 1 yıl önce ayrılan Erkan A. ile Serap Bor'un büyük çocukları olan 15 yaşındaki İ.A.'nın 2020 yılının Eylül ayında evden kaçtığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde boş bir evde bulunan İ.A.'nın, "Aileme kızdığım için kaçtım" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı Eskişehir'de Öğrenci Velilerini Endişelendiren Mesaj Eskişehir'de Öğrenci Velilerini Endişelendiren Mesaj
Kaynak: İHA

Eskişehir, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı - Son Dakika


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