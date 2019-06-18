Son Dakika Haberleri: Annesiz kalan 4 leylek yavrusu koruma altına alındı
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Annesiz kalan 4 leylek yavrusu koruma altına alındı

1 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde, anneleri ölen 4 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Annesiz kalan 4 leylek yavrusu koruma altına alındı, System.String[]
Samsun'un Alaçam ilçesinde, anneleri ölen 4 leylek yavrusu koruma altına alındı.
Habilli Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde yavru leylekler olduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Annelerinin öldüğü belirlenen bitkin haldeki 4 leylek yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yetkililerine teslim edildi.

Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Müdürü İsmail Mutlu, AA muhabirine, leyleklerin bir süre deltada bakılacağını, gerekli yaşam olgunluğuna eriştiklerinde ise doğal yaşama bırakılacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Bafra, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Alaçam, Samsun, Güncel
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