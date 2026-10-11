"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası - Son Dakika
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"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki büyükşehir belediyesine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" açıklaması merak uyandırırken gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in kasım ayı sonuna kadar AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımlar gündeme geldi. AK Parti yönetiminden yapılan açıklamalar da bir başka büyükşehir belediyesinde daha parti değişikliği yaşanabileceği beklentisini artırdı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN: SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partiye yeni katılımların olacağını belirterek "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı. 

Yalçın'ın belediye veya başkan ismi paylaşmaması, hangi büyükşehirde değişiklik yaşanacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

SİNAN BURHAN O BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ AÇIKLADI

tv100 yayınında konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'ye katılması beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğunu iddia etti.

Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." dedi.

TARİH DE VERDİ

Antalya'daki siyasi çevreler ve yerel basın temsilcileriyle görüştüğünü belirten Burhan, farklı partilerden kaynaklarla da temas kurduğunu söyledi.

Edindiği bilgilerin güvenilir olduğunu savunan Burhan, "Takvim olarak en geç Kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi." sözleriyle olası katılım için tarih de verdi.

Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ya almayın Antalya yı, bu insanlara hizmet vermeye gerek yok. Zaten istemiyorlar. Zorla mı. 7 9 Yanıtla
  • yusufk_15@hotmail.com [email protected]:
    eğer gayesi hizmet ise saygı duyarım yok yolsuzluk yapıp kurtulmak için ise edepsizlik hemde geçen içinde kabul eden için de 9 1 Yanıtla
  • Selim K Selim K:
    Böyle siyaset olmaz olsun utanç verici 8 2 Yanıtla
  • Ümit Kaşakcı Ümit Kaşakcı:
    Vaybe ne korkuymuş be. Bir il şecmeni olarak biz partiye oy verdik kişiye değil bunun değismesi lazim. Bu ülke bu beyinle biyere gidemez. 5 3 Yanıtla
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