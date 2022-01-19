Antalya'da 4 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayındır Mahallesi'nde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kasten yaralama, hakaret, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan A.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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