Antalya'da Araç Kanalı Uçtu

22.01.2026 10:40
Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla Düden Çayı'na düştü ancak yaralanmadı.

Antalya'da sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kanala uçtu.

Kaza, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Göksu Mahallesi İbn-i Sina Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.'nın kullandığı 34 NEV 992 plakalı otomobil İbni-i Sina Sokak üzerinde seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 30 metre kontrolsüz şekilde sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan Düden Çayı'na uçtu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken, sürücü F.K.'nın araçtan burnu bile kanamadan kendi imkanları ile çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

11:23
