Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Barış Eren Akbulut'un (26) kullandığı 32 ES 572 plakalı otomobil, Antalya- Korkuteli kara yolu Yazır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akbulut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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