Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü hafif yaralandı.

Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan kadını eşi ve kızı sakinleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 17.30 sırasında Antalya Valiliği önünde meydana geldi. Meral Arsay, 07 AJE 564 plakalı otomobiliyle Hasan Subaşı Caddesinden, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesine dönüş yaptı. İddiaya göre, önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Meral Arsay, manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki dubalara çarpan Arsay'ın aracı valilik bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören esnaflar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Arsay, büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ön bölümü hurdaya dönen araçtaki gaz bağlantısını itfaiye ekipleri kesti. Oturduğu kaldırımda ağlamaya devam eden Meral Arsay'ı eşi ve kızı sarılarak sakinleştirdi. Hafif yaralanan Arsay, tedavisi için ambulansa alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla bölgeden çekildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:32 Kaynak: İHA

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