Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plajda bulunan bir işletmede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, işletme neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika

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