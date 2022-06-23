Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın

23.06.2022 13:54

Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın İşletme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi Antalya'da plajda bulunan bir işletmede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi.

Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın

İşletme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da plajda bulunan bir işletmede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plajda bulunan bir işletmede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, işletme neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanın olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika

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