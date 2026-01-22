Antalya\'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada Antalya'da şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Sarı kodlu uyarının ardından kentte kuvvetli rüzgarın da etkisiyle denizde oluşan dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Yükselen dalgalar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri de önlemler aldı. Konyaaltı Sahili'nde de dalgalar nedeniyle deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Diğer yandan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise varyanttan Konyaaltı Sahili'ndeki denizi ve oluşan dalgaları izledi.