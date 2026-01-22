Antalya'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar

Antalya\'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar
22.01.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya'da şiddetli yağış ve dalgalar etkili oldu, su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada Antalya'da şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Sarı kodlu uyarının ardından kentte kuvvetli rüzgarın da etkisiyle denizde oluşan dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Yükselen dalgalar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri de önlemler aldı. Konyaaltı Sahili'nde de dalgalar nedeniyle deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Diğer yandan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise varyanttan Konyaaltı Sahili'ndeki denizi ve oluşan dalgaları izledi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi. Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:24
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa’nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:07:31. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağış ve Dalgalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.