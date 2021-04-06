Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılanlara ceza verildi - Son Dakika

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılanlara ceza verildi
06.04.2021 17:03
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılan 16 kişiye ceza uygulandı.
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılan 16 kişiye ceza uygulandı.
Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde kız isteme töreni için mehter takımıyla bir siteye giren kişilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, hafta sonu Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kest
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